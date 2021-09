VIDEO | Elevii lui Rădoi vor victorii pe linie în această lună: „Trebuie să dăm totul!”

Prima reprezentativă a României este pe val în aceste momente, iar cele două victorii contra Islandei și Liechtenstein-ului le-au redat încrederea tricolorilor pentru campania din preliminariile CM 2022!

Naționala lui Rădoi ocupă în momentul de față locul al treilea în grupă și păstrează șanse reale pentru calificarea la Campionatul Mondial după 23 de absență. Până atunci însă, România trebuie să învingă în primă fază și în Macedonia de Nord, într-ul duel care va avea loc miercuri, de la ora 21.45.

Autorul primului gol din duelul de aseară, Alin Toșca, a vorbit despre duelul de la Skopje și le-a cerut colegilor săi să intre doar cu gândul la victorie în meciul de miercuri. Fundașul celor de la Gaziantep a vorbit totodată și despre primul său gol în tricoul naționalei mari și a mărturisit că cel mai important lucru este adjudecarea celor trei puncte la finalul jocului.

„Nu am visat neapărat să dau gol. Sincer, pentru mine nu este obiectivul principal acela de a marca gol. Dar dacă s-a întâmplat să și marchez a fost un bonus. Am simțit-o ca o descătușare. Cu toții știam cât era de important să marcăm cât mai repede. În fotbal este posibil orice, doar că în meciul cu Liechtenstein noi am pregătit aceste lucruri. Știam că acolo putem face superioritate și sunt mai multe spații. Eu s-au închis foarte bine în centru și nu aveam pe unde să trecem.

În acest moment, avem un entuziasm cu toții, cred eu benefic, pentru meciul cu Macedonia. Avem nevoie de această energie pozitivă. Singurul lucru de care trebuie să ținem cont este să fim foarte echilibrați și să ținem cont de indicațiile antrenorului, fiindcă doar așa putem învinge. Eu, personal, mă gândesc doar la victorie și doar așa ar trebui să intrăm toți din primul minut, doar la victorie.

Trebuie doar să dăm totul și să avem o atitudine foarte bună. Boban mi-este prieten, dar înainte de meci nu sunt obișnuit să vorbesc cu adversarii. După meci o să și râd cu el, dar nimic pentru moment. Niciun secret”, a declarat Alin Toșca, pentru site-ul FRFTV.