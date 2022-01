VIDEO | Episod teribil pentru Mihai Stoica la Dinamo – FCSB: „Aveam o stare de leșin. A venit SMURD-ul”

În săptămâna marelui derby Dinamo – FCSB, Mihai Stoica a rememorat un episod care a avut loc la finala Cupei României, ediția din 2011.

Atunci, formația ”roș-albastră” s-a impus la Brașov, scor 2-1. Dică a deschis scorul pentru FCSB în minutul 24, iar Torje a egalat în minutul 33. Ambele goluri au venit din lovitură liberă. Diferența a fost făcută de Ștefan Bărboianu a trimis mingea în propria poartă, în minutul 50.

Mihai Stoica a povestit ce s-a întâmplat după ce, în repriza a doua, a intrat pe teren pentru a-i calma pe fanii ”roș-albaștrilor” și a fost eliminat de arbitrul Marius Avram.

”Am fost eliminat atunci, dar am intrat pe teren cu un scop. Părea că luăm gol. Scăpase Torje singur și au dat fanii cu petarda în el. Am intrat să-i liniștesc pe fani, iar Avram m-a dat afară, corect. Apoi, mi-a fost atât de rău, de la emoții, încât am ajuns cu SMURD-ul la cap, pe targă, cu perfuzii. Am făcut și o prostie.

Ieșind de pe teren, nu mai voiam să aud rumoarea și am dat drumul la duș (n.r. în vestiare). Auzi apa și nu mai auzi ce se întâmplă pe stadion. N-am realizat că am dat drumul la apă caldă și mi s-a făcut rău. I-am spus unui maseur că simțeam că nu pot să stau pe picioare. Aveam o stare de leșin, nu mi s-a mai întâmplat până atunci!”, a declarat Mihai Stoica, pentru Telekom Sport.