VIDEO | Fanii au invadat terenul! Trabzonspor, noua campioană în Turcia după 38 de ani de așteptare!

Cu doar 3 etape rămase din campionatul Turciei, Trabzonspor a devenit aseară campioană matematică. Gruparea turcă a remizat, scor 2-2, cu Antalyaspor. Celebrarea de la finalul partidei a fost spectaculoasă.

Mai exact, bucuria câștigării titlului după 38 de ani de așteptare, i-a determinat pe fani să invadeze terenul. Astfel, Trabzonspor a pus mâna pe cel de-al 7-lea titlu din istoria sa, ultimul cucerit fiind în sezonul 1983 – 1984.

Fanii nu s-au mai putut controla, iar la finalul partidei au năvălit pe terenul de fotbal. Echipa lor are șansa de a câștiga și Cupa Turciei, unde trebuie să treacă în semifinale de Silviu Lung Jr. și echipa sa, Kayserispor.

Iată bucuria imensă a fanilor turci:

🎥|The historic moment Trabzonspor supporters went all out after their club were crowned the Turkish Süper Lig champions for the 1st time in 38 years.

