VIDEO | Filippo Zana a câștigat etapa a 18-a din Turul Italiei! Schimbare importantă în clasamentul general

Ciclistul italian Filippo Zana (Jayko) a câștigat etapa a 18-a din Il Giro, după ce l-a învins la sprint pe Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Este cea mai impoprtantă victorie a carierei pentru campionul Italiei. Zana și Pinot s-au desprins cu 6 kilometri înainte de final, iar francezul a fost cel care a sprintat primul spre victorie.

Ceva mai proaspăt, Zana a replicat imediat și a trecut primul linia de sosire. Podiumul a fost completat de Warren Barguil (Arkea), care a fost de asemenea în evadare.

