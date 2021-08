VIDEO | Finalul unei legende. Superlativele lui Messi la Barcelona

Barcelona şi-a pierdut idolul din cauza problemelor financiare, iar fanii au plâns la porţile stadionului când au aflat că Leo Messi nu va mai îmbrăca tricoul blau-grana.

Catalanii l-au adus pe Messi în 2000, la vârsta de 13 ani, dar au ştiut din prima zi că au pus mâna pe o mină de aur. Debutul la prima echipă şi primul gol au venit în 2004. Ronaldinho l-a servit la reuşita istorică.

De atunci, Messi a bătut toate superlativele din La Liga, acolo unde deţine recordul pentru cele mai multe goluri, titluri de golgeter, pase decisive, hat-trick-uri sau reuşite din lovitură liberă.

Lionel Messi holds the all-time record for the following in LaLiga:

◉ Most goals

◉ Most goals in a season

◉ Most direct free-kick goals

◉ Most assists

◉ Most assists in a season

◉ Most hat-tricks

◉ =Most hat-tricks scored in a season

It really was LeoLiga. pic.twitter.com/ll4aYEk1Wn

