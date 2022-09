VIDEO | Florin Tănase, debut răsunător la noua sa echipă, Al Jazira! Atacantul român, pasă de gol în prima victorie din sezon a clubului său!

Florin Tănase a ales în cele din urmă să meargă la Al Jazira, în Emiratele Arabe Unite, după despărțirea de FCSB. Românul a debutat pentru noua sa echipă în victoria cu 2-0 contra Al Fujairah.

Mai exact, Tănase a livrat o pasă de gol pentru Mabkhout, cel care a realizat o dublă. Florin Tănase a părăsit terenul în minutul 73.

Tanase 🅰️

Mabkhout ⚽️

First of many, between this pair 🤝

[Via: @ADSportsTV]#JZRvDIB [1-0]#ADNOCProLeague #AJC ⚪⚫pic.twitter.com/w3pJ20XY2a

