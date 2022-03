VIDEO | Fotbalistul care și-a maltratat pisica, Kurt Zouma: amendă în valorea de 300.000 de dolari. Care a fost reacția clubului de fotbal West Ham

Cu ceva timp în urmă, Kurt Zouma, fundașul celor de la West Ham, a fost filmat cum își lovea cu bestialitate pisicile. Filmările au ajuns pe internet, iar întreaga lume s-a revoltat. Clubul englez a sărit în sprijinul fotbalistului.

Gestul fotbalistului a fost comentat atât de lumea fotbalului cât și de iubitorii animalelor de companie. Oricum, atenția asupra sa nu a putut fi oprită ușor.

„West Ham United confirmă că au fost făcute donaţii financiare către o serie de organizaţii caritabile pentru protecţia animalelor, cu amenda aplicată lui Kurt Zouma.

Un total de nouă organizaţii de caritate, care susţin bunăstarea animalelor în Marea Britanie şi la nivel internaţional, au fost identificate şi au primit sume semnificative pentru a sprijini munca fantastică pe care o fac”, a anunţat clubul englez.

Presa engleză scrie că ar fi vorba de suma în valoare de aproximativ 300.000 de dolari. În ciuda acestui fapt, West Ham nu a precizat suma exactă.

Zouma a ajuns vara trecută la West Ham. A fost adus de la Chelsea în schimbul sumei de 35 de milioane de euro.

Kurt #Zouma is seen in a clip that has been described as brutal kicking and slapping his pet cat, sparking angry reactions.

The player has been charged by the judiciary and the English club West Ham, in which he plays, for publishing a condemnation of Zuma’s actions. pic.twitter.com/ftLJ42K633

— THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) February 9, 2022