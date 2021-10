VIDEO | Franţa a câştigat Liga Naţiunilor! Victorie după un gol controversat

După o primă repriză fără goluri pe Giuseppe Meazza din Milano, Spania a deschis scorul prin Oyarzabal. Două minute mai târziu, Benzema a restabilit egalitatea cu o execuţie de generic. Atacantul lui Real Madrid a marcat cu un şut cu efect, fără speranţe pentru portarul Unai Simon.

Mbappe a adus victoria Franţei cu zece minute înainte de final. Starul lui PSG se afla însă într-o poziţie de ofsaid. Arbitrul a validat reuşita, argumentul controversat fiind că mingea a fost jucată de Eric Garcia înainte de a ajunge la atacantul francez. Reluările au arătat că fundaşul de la Manchester City atinge uşor mingea şi chiar îi schimbă sensibil traiectoria în drumul spre Mbappe.

This is why Mbappe’s goal was NOT offside. The media only shows you one side of the story.#mbappe #france #spain #NationsLeague @KMbappe pic.twitter.com/JwIeopi8xo

— losblancosx (@losblancosx_) October 11, 2021