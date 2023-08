VIDEO | FRF face haz de necaz după retragerea lui Gianluigi Buffon: „Nu te vom uita niciodată”

Celebrul portar italian Gianluigi Buffon și-a anunțat, ieri, retragerea din activitate, iar FRF a avut un mesaj amuzant.

Veteranul italian a decis să pună capăt unei cariere de 28 de ani, de-a lungul căreia a jucat peste 750 de meciuri pentru Parma, Juventus (la fiecare de două ori) și PSG. A evoluat un sezon, 2006/2007, și în Serie B, când ecahipa Juventus a fost retrogradată din cauza scandalului „Calciopoli”.

La națională a debutat în 1997, iar până în 2018 a jucat de 176 de ori. Unul dintre aceste meciuri a fost împotriva naționalei României, la EURO 2008, organizat de Austria și Elveția.

România și Italia s-au întâlnit pe 13 iunie, la Zurich, în al doilea meci din Grupa C. scorul final a fost 1-1. Adrian Mutu ratând un penalty în minutul 81. Dacă ar fi înscris, naționala țării noastre avea șanse reale să se califice în sferturi și să trimită acasă Italia, campioana mondială la acea vreme.

„Să te bucuri de retragere. Nu te vom uita niciodată”, a transmis administratorul paginii de twitter „Echipa națională”, administrată de FRF, alături de un clip video cu penalty-ul apărat de italian în fața lui Adrian Mutu, la EURO 2008.

@gianluigibuffon enjoy your retirement! We will never forget you… 😅 pic.twitter.com/HkQr62NC6T

— Echipa Națională (@hai_romania) August 3, 2023