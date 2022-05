VIDEO | „Gabi s-a liniștit!”. Anunțul făcut de Liviu Ciobotariu după revolta veteranului de la FC Voluntari

Fostul internațional a făcut scandal din cauza restanțelor salariale neachitate ale jucătorilor ilfoveni.

Fotbalistului de 38 de ani îi expiră contractul cu revelația Ligii 1 la finalul acestui sezon în care poate ajunge în cupele europene alături de coechipierii săi. Liviu Ciobotariu spune că lui Tamaș i-a trecut starea de supărare. FC Voluntari joacă împotriva Farului în etapa a 8-a a play-off-ului, dar gândurile antrenorului și a fotbaliștilor săi sunt și spre partida de săptămâna viitoare în care formația din Pipera își poate asigura calificarea în finala Cupei României.

„Gabi s-a liniștit, nu îl știți pe Gabi? Trece de la o stare la alta rapid și nu e niciun fel de problemă, nu exagereze cu nimic, este un jucător care își face datoria și la antrenament și la joc, le are și el pe ale lui, dar pentru mine cel mai important este comportamentul lui din teren. Avem nevoie de un rezultat pozitiv, trecem printr-o perioadă nefastă.

Nu am luat niciun punct din ultimele 4 partide, avem nevoie de un rezultat bun la Farul și în lupta noastră pentru locul 4 și pentru că miercuri vom juca semifinala de Cupă și avem nevoie de moral. În ultimele 4 etapa nu am luat puncte, dar jocul nu a fost rău, cel puțin ultimele două etape la Craiova și cu CFR am făcut jocuri bune, ceea ce îmi dă speranțe pentru jocurile care urmează”, a declarat tehnicianul ilfovenilor într-o conferință de presă.

Farul are și ea trei înfrângeri la rând în campionat, fiind la două puncte în spatele adversarilor de sâmbătă. În partida directă jucată în sezonul regular la Ovidiu, constănțenii s-au impus cu 3-0.

„Întâlnim o echipă care joacă un fotbal foaret bun o echipă cu jucători de calitate tineri de perspectivă, la ultima deplasare am fost clar învinși de Farul și știm că ne așteaptă o partidă dificilă, dar și noi suntem pregătiți să facem un joc bun. Este ultima repetiție înaintea semifinalei de Cupă, trebuie să acumulăm puncte și pentru clasarea pe locul 4, iar sâmbătă ar fi un prilej bun.

Dacă ne-am uita la rezultate ne-am putea gândi și că unii jucători au intrat în vacanță după calificarea în play-off numai că eu în fiecare zi discut cu jucătorii și îi simt motivați. E destul de greu să te lupți cu CFR, Craiova și FCSB, dar de asta suntem aici să ne luptăm cu echipele puternice. Încercăm să scoatem maximum din fiecare joc, este prima apariție în play-off, avem două victorii, mai sunt 3 jocuri de jucat, sper să mai acumlăm puncte și cred că o vom face”, a adăuat Ciobotariu.