VIDEO | Gabriela Ruse și Marta Kostyuk, învinse în semifinale la AO 2023! O legendă a tenisului s-a retras

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse și și cea ucraineană Marta Kostyuk s-au oprit în semifinale la Australian Open 2023.

Cele două au fost învinse în penultimul act de principalele favorite, cehoaicele Barbora Krejcikova și Katerina Siniakova, cu 2-6, 2-6. Meciul a durat 80 de minute, iar în primul set Ruse și Kostyuk și-au pierdut serviciul la 2-3 (după ce au revenit de la 0-40) și 2-5.

În partea a doua a confruntării, Krejcikova și Siniakova s-au distanțat la 3-0 și 5-1, după care s-au calificat în finală tot pe un game al adversarelor.

În a doua semifinală, japonezele Shuko Aoyama și Ena Shibahara (cs 10) au produs surpriza, învingând a doua pereche favorită la câștigarea trofeului, compusă din americancele Cori Gauff și Jessica Pegula. Sportivele din Asia și-a adjudecat fără emoții primul set, ultimele două game-uri pe propriul serviciu fiind fără punct pierdut.

În partea a doua, Gauff și Pegula au avut 3-0, dar au fost egalate la 3, după care s-a ajuns la tie-break. Și aici au fost întoarceri spectaculoase de rezultat (3-0 pentru Aoyama și Ena Shibahara, 6-4 pentru Gauff și Pegula), după care japonezele au câștigat punctul izbăvitor pe serviciul adversarelor.

Australian Open 2023 a fost ultimul turneu de Mare Șlem din cariera de 22 de ani a Saniei Mirza (India). Învinsă la dublu, alături de kazaha Anna Danilina, ea s-a calificat în finală la dublu mixt, alături de compatriotul ei Rohan Boppana, cei doi pierzând cu 6-7 (2), 2-6 în fața brazilienilor Luisa Stefani și Rafael Matos.

“My professional career started in Melbourne… I couldn’t think of a better arena to finish my [Grand Slam] career at.”

We love you, Sania ❤️@MirzaSania • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/E0dNogh1d0

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023