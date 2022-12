VIDEO | George Pușcaș, decisiv pentru Genoa! Românul a marcat la 4 minute după ce a intrat pe teren

Atacantul român George Pușcaș a marcat pentru prima dată de când a semnat cu Genoa, deschizând scorul în meciul cu Sudtirol.

Partida a contat pentru Etapa a 16-a din Serie, iar echipa românilor Radu Drăgușin și George Pușcaș a fost gazdă. Doar primul a fost folosit titular, Pușcaș intrtând în teren în minutul 61, în locul lui Filip Jagiello.

Iar antrenorul Alberto Gilardino a dovedit că are inspirație. Patru minute mai târziu, Hefti a șutat de la 10 metri, Poluzzi a respins mingea, iar Pușcaș a reluat, din cădere, mingea în plasă, deschizând scorul.

Goal George Pușcaș 🇷🇴⚽️!

His first of the season for Genoa! Puscas came on a few minutes before and scores an important goal for Alberto Gilardino’s first game as a coach. Mutu’s former teammate was with the Primavera previously.pic.twitter.com/iYpkjNDzEd

— Alex Scout (@AlexScoutRo) December 8, 2022