VIDEO | George Puşcaş, gol decisiv în victoria lui Genoa cu Bari! Românul a fost integralist

Atacantul român George Puşcaş a marcat un gol pentru Genoa, care a învins Bari cu 2-1, în deplasare, în Etapa a 19-a din Serie B.

Puşcaş a deschis rapid scorul, în secunda 90, reluând de la colțul careului mic o pasă venită de la un coleg. Bari a egalat prin marocanul Walid Cheddira (33), component al echipei care a încheiat pe patru Cupa Mondială din Qatar. Golul victoriei echipei genoveze a fost reuşit de Albert Gudmundsson (58).

GOAAAL GEORGE PUSCAS 🇷🇴!

Perfect debut for Puscas and Genoa against Bari, his former club! Puscas beats Caprile, a young goalkeeper who is highly rated in Italy. Dragusin and Puscas will be third if they in tonight!

Gilardino effect.pic.twitter.com/7XhS1XVrmv

