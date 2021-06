VIDEO | Gigi Becali, fapte demne de lăudat! Ajutorul nesperat pe care afaceristul îl oferă oamenilor din Africa

Patronul celor de la FCSB a vorbit despre implicarea sa din Africa și a dezvăluit ce a reușit să facă în 6-7 ani pe continentul cel mai greu încercat!

Gigi Becali este recunoscut pentru acțiunile sale în sprijinirea oamenilor săraci, astfel că ultimele mărturisiri ale acestuia sunt demne de apreciat. Afaceristul din Pipera a dezvăluit că le construiește africanilor biserici, școli și spitale, convingându-i astfel să se creștineze. Totodată, patronul „roș-albaștrilor” a discutat și despre tema rasismului, unul dintre cele mai controversate subiecte de pe glob.

„Asta a fost ideea lor, au învățat imnul. Sunt mai multe acțiuni acolo, slujbe, botezuri. Am trimis acolo inginer, arhitect, pictori. De vreo 6-7 ani se lucrează acolo. Este o misiune creștină. Nu am întâmpinat nicio piedică. Chiar am avut foarte multe facilități, chiar și la vamă, că am trimis foarte multe utilaje.

Interesul meu este numai unul singur: îl vreau pe Hristos și vreau să fiu cu Hristos. Și dacă vrei să fii cu Hristos, trebuie să faci binele și ca să faci binele, trebuie să vezi că oamenii mor de foame și de sete acolo și tu aici ai bogății. Și oameni care au două mâini și două picioare ca tine, simțuri și discernământ, exact ca tine numai că au piele neagră, nu e mare diferență, ei mor de foame și de sete. Tu dacă ești indiferent, nu mai ești cu Hristos, ești cu dracii pe lumea cealaltă.

Ați văzut, acum au condiții, sunt vreo 2000 de copii care mănâncă, am făcut școală, am dat bani la spital. Aduc de acolo bărbați negri care să facă teologia aici, să slujească acolo preoția ortodoxă. Se botează cu miile.

Nu îi consider egali (n.r. pe cei de culoare), pentru că nouă, albilor, ne-a dat Dumnezeu mai mult noroc și atunci ei nu sunt egali, săracii, cu noi. Ei, săracii, sunt mai buni decât noi, pentru că au chin mai mare. Noi am primit prea mult și atunci cum să fim egali? Noi am primit și nu suntem mulțumiți. Ei, săracii, nu au primit și sunt mulțumiți cu puțin”, a spus Gigi Becali, pentru Antena 3.