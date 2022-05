VIDEO | Giorgio Chiellini a jucat ultimul meci la Juventus, pe teren propriu. Fundașul, aplaudat la scenă deschisă

Giorgio Chiellini a evoluat în ultimul meci pe teren propriu pentru Juventus Torino în Serie A, luni, contra echipei Lazio, scor 2-2. Fundașul a fost aplaudat la scenă deschisă de un întreg stadion.

După peste 500 de meciuri în tricoul lui Juventus, Giorgio Chiellini a anunțat că va pleca de la echipă la finalul actualei stagiuni. Pentru Juventus au marcat Vlahovic (10) şi Morata (36), iar pentru Lazio au înscris Sandro (51 – autogol) şi Milinkovic-Savic (90+6).

Juventus este pe 4, cu 70 de puncte, și este sigură că va încheia sezonul pe locul patru.​

The ever there is. The best there was. The best ever will be. Giorgio Chiellini — King Kong.pic.twitter.com/C9tTKvMfkt

