VIDEO | Gol de senzație marcat în Brazilia. Reușita care aduce aminte de execuția lui Roberto Carlos

Fabio Alves, jucător care activează în liga a 3-a braziliană, a devenit celebru peste noapte datorită golului marcat în meciul Vitoria – Floresta. El a înscris din lovitură liberă de la 40 de metri, mingea ducându-se la vinclu.

Liga a 3-a din Brazilia, Serie C, și-a disputat etapa a 2-a la sfârșitul săptămânii trecute. Meciul dintre Vitoria Floresta și Vitoria părea unul ca oricare altul, în condițiile în care, după o singură etapă, este greu de făcut calcule.

Însă partida va rămâne în memoria fanilor ambelor formații. Iar numele lui Fabio Alves a devenit, dintr-o dată, cunoscut în lumea întreagă. El a marcat, în prima repriză, un gol care și-a depus, deja, candidatura, pentru cea mai frumoasă reușită a anului.

Jucătorul a executat o lovitură liberă directă de la 40 de metri de poarta adversă. Fotbalistul echipei oaspete a trimis mingea exact la vinclu, după ce a șutat-o cu exteriorul.

RECEEEBA 😱😱😱

Na segunda rodada da Série C, o lateral-esquerdo Fábio Alves, do Floresta, marcou esse golaço no Barradão diante do Vitoria-BA. pic.twitter.com/GkDlkvcjLZ

— Futebol Cearense (@_futCearense) April 17, 2022