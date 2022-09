VIDEO – Gol reușit de Bicfalvi în campionatul Rusiei – Cum a marcat românul

Mijlocaşul român Eric Bicfalvi (34 de ani) a marcat golul echipei Ural Ekaterinburg, învinsă de Dinamo Moscova cu scorul de 2-1, sâmbătă, în deplasare, într-o partidă din etapa a opta a campionatului de fotbal al Rusiei.

Bicfalvi a marcat cu capul în minutul 44, după ce Dinamo deschisese scorul prin Konstantin Tiukavin (38). Denis Makarov (59) a marcat golul victoriei pentru gazde.

