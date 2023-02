VIDEO | Handbaliștii de la Dinamo nu au avut nicio șansă cu PSG în Liga Campionilor! Victorie clară a echipei franceze

Echipa masculină de handbal Dinamo a fost învinsă în deplasare, de PSG, cu 26-33 (14-17), în Etapa a 12-a din Grupa A.

Deja calificată în play-off-ul pentru sferturi, Dinamo a jucat fără presiune, dar și-a pierdut în minutul 11 cel mai valoros jucător. La 7-5 pentru echipa antrenată de spaniolul Xavi Pascual, Ali Zein a suferit o entorsă și a fost scos pe brațe de pe parchet.

Accidentarea a lovit în moralul jucătorilor campioanei României. PSG a recuperat pasivul, iar la pauză a intrat cu un avantaj de 3 goluri. mai mult, în partea a doua a meciului, echipa franceză a etalat un handbal modern, cu atacuri în viteză și repuneri rapide, care au surprins de fiecare dată pe Dinamo.

🦬 When Prandi decides to speed up the tempo 😳@psghand | #ehfcl | #HandmadeHistory pic.twitter.com/Zpa6NpOuR2

