Video | Iga Świątek, campioană la Miami! Noul lider mondial nu i-a dat nicio șansă lui Naomi Osaka

Jucătoarea poloneză Iga Swiatek, care luni va deveni numărul unu mondial, a câştigat turneul WTA 1.000 de la Miami (Florida), sâmbătă, după ce a învins-o în finală pe japoneza Naomi Osaka în două seturi, cu 6-4, 6-0.

Swiatek (20 ani) a cucerit astfel al treilea său titlul WTA 1.000 consecutive, după cele de la Doha şi Indian Wells.

Poloneza, care va fi adversara echipei României, luna aceasta, la Radom, în Billie Jean King Cup, a trecut după o oră şi 20 de minute de Osaka (77 WTA), realizând ”Sunshine Double”, prin victoriile de la Indian Wells şi Miami, urmându-le germancei Steffi Graf (1994, 1996), belgiencei Kim Clijsters (2005) şi belarusei Victoria Azarenka (2016).

Swiatek are 17 victorii consecutive, toate la turnee WTA 1.000.

Osaka (24 ani) câştigase prima sa confruntare cu Swiatek, în 2019, în optimi la Toronto, cu 7-6 (4), 6-4.

