VIDEO | Iga Swiatek își continuă anul de execepție! Victorie în 2 seturi la Turneul Campioanelor

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (1 WTA) a debutat la Turneul Campioanelor cu o victorie fără emoții.

Ea a învins-o cu 6-2, 6-3 pe rusoaica Daria Kasatkina (25 de ani, nr. 8 WTA), în Grupa Tracy Austin a competiției organizată la Fort Worth (Texas).

Meciul a durat 83 de minute, iar liderul clasamentului WTA a dominat autoritățile de la început până la final. Singurul moment delicat s-a consumat în al treilea game din setul de debut, când s-a văzut condusă cu 15-40 pe propriul serviciu, dar a câștigat 4 puncte la rând.

Swiatek a început în forță setul secund, cedând un singur punct în primele 3 game-uri, după care a forțat doar atât cât a fost nevoie pentru a se impune.

Welcome to the Swiatek Show 🍿@iga_swiatek sails past Kasatkina 6-2, 6-3.#WTAFinals pic.twitter.com/hvX47onyBS

— wta (@WTA) November 1, 2022