VIDEO | Incendiu surprins în direct la stadion, înaintea meciului din preliminariile Campionatului Mondial

Un incendiu a avut loc vineri după-amiază, la Estadi Nacional de Andorra, cu o zi înaintea meciului dintre Andorra şi Anglia, din Grupa I a preliminariilor Cupei Mondiale.

Potrivit presei britanice, flăcările au cuprins zona rezervată mass-media la trei ore după ce naţionala Angliei a efectuat un antrenament la stadionul din Andorra.

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday’s World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2021