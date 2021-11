VIDEO | Jaqueline Cristian, emoţionată după finala de la Linz: ,,Nu aş fi fost aici fără susţinerea voastră”

Jaqueline Cristian a pierdut finala în trei seturi, scor 6-2, 2-6, 5-7, la capătul unui meci care a durat două ore şi 27 de minute. După rezultatul înregistrat, sportiva din România a oferit şi prima reacţie.

Vizibil emoţionată, Jaqueline Cristian se bucură că a avut o săptămână de excepţie în Austria. Aceasta le-a mulţumit fanilor care au susţinut-o la finală, dar şi familiei, care i-a fost mereu alături.

,,Cum să încep? Felicitări! Ai avut o săptămână minunată și sunt bucuroasă să împart aceste momente cu tine! Îți doresc succes sezonul viitor! Am emoții așa mari… Îmi cer scuze! Pentru mine rămâne o săptămână bună, un rezultat pozitiv. Vreau să-i mulțumesc antrenorului meu pentru că este aici și crede în mine!

E o muncă în echipă! Mulțumesc directorului turneului și tuturor sponsorilor! E frumos aici și sper să mă întorc și la anul. Publicul a fost minunat întreaga săptămână, v-am simțit energia! Vă mulțumesc că ați venit! De asemenea, mulți oameni s-au uitat la meci în România și le mulțumesc și lor, dar și familiei mele. Nu aș fi fost aici fără susținerea voastră!”, a declarat Jaqueline Cristian, după finala de la Linz.

Here is Jaqueline Cristian's runners-up speech after her 1st ever WTA Final.

An amazing end to such a great year for her. I cannot wait for 2022!#wtalinz pic.twitter.com/wMwej4Obwu

— Romanian Tennis (@WTARomania) November 12, 2021