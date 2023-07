VIDEO | Jasper Philipsen, al treilea succes de etapă în Turul Franței 2023! Mark Cavendish a fost la câțiva metri de un succes istoric

Etapa a 7-a a ediției din acest an a Turului Franței a fost câștigată, la spirnt de Jasper Philipsen.

Rutierul belgian al lui Alpecin-Deceuninck s-a impus în fața englezului Mark Cavendish (Deceunick). Acesta din urmă a ratat șansa unui nou triumf, care ar fi fost al 35-lea personal de-a lungul timpului în Le Tour. În acest moment, „Cave” se află la egalitate în ceea ce privește numărul de victorii de etapă cu legendarul belgian Eddy Merckx.

⏪A terrific finish in Bordeaux that sees @JasperPhilipsen take his 3rd win of the #TDF2023

⏪Une fin d’épreuve ultra-rapide à Bordeaux qui permet à @JasperPhilipsen de remporter sa 3e victoire sur le #TDF2023. pic.twitter.com/Hv0w7Lr3HX

— Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2023