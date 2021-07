VIDEO | Jocurile Olimpice de la Tokyo, deschise în mod oficial! Cine au fost desemnaţi să poarte drapelul României

România este reprezentată la această ediţie a Jocurilor Olimpice de 101 sportivi, iar cei care au purtat drapelul naţional au fost canotoarea Simona Radiş și înotătorul Robert Glință.

Iniţial, alături de Robert Glinţă trebuia să fie o altă canotoare şi anume Madălina Bereş. Pentru că vremea a devenit nefavorabilă, cursele de calificare de duminică se ţin sâmbătă, iar Mădălina Bereş, medaliată olimpică cu bronz la Rio 2016 şi campioană mondială cu barca de 8+1 a României, nu a mai putut lua parte la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice.

Pentru că spectatorii nu pot asista la Tokyo, asistenţa este formată din oficiali, jurnalişti, artişti şi sportivi.

For the first time since 1972, the 11 Israeli athletes murdered at the Munich Olympics are remembered at the Opening Ceremony of the Tokyo Games

