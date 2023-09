VIDEO | Judd Trump este în corzi! A fost învins în primul tur la British Open de al 113-lea jucător al lumii

Jucătorul englez de snooker Judd Trump, aflat pe locul 4 mondial, are un sezon foarte modest.

Campionul mondial din 2019, după 19-8 în finală cu scoțianul John Higgins, a fost învins în primul tur la British Open, cu 3-4, de compatriotul lui cu origini în Bangladesh, Hammad Miah, aflat pe locul 113 mondial.

Magnificent, @HammadMiah147! 🔥

Does anyone have any nails left? #BritishOpen | @CazooUK pic.twitter.com/1SIKUfmeoB

— World Snooker Tour (@WeAreWST) September 26, 2023