VIDEO | Kazahstan a produs surpriza de până acum a preliminariilor! A învins Danemarca, revenind de la 0-2

Naționala de fotbal a Kazahstanului a învins Danemarca, pe teren propriu, cu 3-2, în Etapa a 2-a din Grupa H pentur preliminariile CE 2024.

Oaspeții au condus cu 2-0, după dubla lui Hojlund din minutele 21 și 36, dar ceea ce s-a întâmplat după pauză i-a surprins până și pe cei mai optimiști hazahi.

Zaynutdinov a redus din diferență în minutul 73, din penalty, după care Tagybergen și Aimbetov au marcat în minutele 86 și 89. Primul a înscris golul serii, cu un șut la vinclu, la colțul opus, cu un șut lateral stânga de la aproximativ 22-23 de metri..

⚠️ Stop what you’re doing and watch this golazo from Askhat Tagybergen… 🇰🇿

