VIDEO | Kyrgios, autorul unui moment neprevăzut la Australian Open! Ce a făcut nonconformistul sportiv

Reprezentantul gazdelor a continuat competiția la dublu, după ce a fost eliminat de pe tabloul de simplu al primului turneu de Grand Slam al anului.

Sportivul de 26 de ani a lovit din greșeală un copil cu mingea direct în cap în timpul meciului pe care îl disputa alături de Thanasi Kokkinakis, în sferturile Australian Open. Iar Kyrgios s-a temut că ar putea fi descalificat după această întâmplare. Venit la fileu pentru a tranșa un punct, acesta a finalizat cu un smash, iar în traiectoria sa mingea a ajuns în tribune acolo unde l-a nimerit pe unul dintre micuții care urmărea disputa. După câteva secunde îi are s-a asigurat că puștiul este bine, Kyrgios a vrut să se revanșeze față de el printr-un gest de milioane. A mers la el și i-a dăruit o rachetă cerându-și totodată scuze pentru momentul mai puțin dorit. Copilul s-a emoționat, iar mama sa, aflată lângă el pe arena din Melbourne a încercat să îl facă să uite de situația neprevăzută în care a devenit victimă colaterală pentru câteva secunde.

Ouch. Kyrgios send away a ball which wasn't in play and it hit a kid.🤕 #AusOpen pic.twitter.com/xC2T3S8TON

— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) January 25, 2022