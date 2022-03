VIDEO | La ce echipă va juca Junior Moraes, fost jucător al Gloriei Bistrița, din cauza războiului din Ucraina

Junior Moraes (34 de ani), fost atacant al Gloriei Bistriţa, aflat în prezent sub contract cu Şahtior Doneţk, va semna cu clubul Corinthians, anunţă presa braziliană.

Internaţionalul ucrainean de origine braziliană va putea juca la Corinthians în calitate de jucător liber, după ce FIFA le-a permis jucătorilor străini din Ucraina şi Rusia să-şi întrerupă temporar contractele.

Junior Moraes şi-a început cariera în 2007, la Santos FC, apoi a fost transferat de Gloria Bistriţa, în 2010. De-a lungul carierei a mai jucat la CSKA Sofia, Metalurg Doneţk, Dinamo Kiev şi Tianjin Quanjian. Jucătorul este legat prin contract de Şahtior Doneţk, fiind achiziționat de formația ucraineană în 2018.

Fotbalistul brazilian a primit cetăţenia ucraineană în martie 2019 și a evoluat pentru țara vecină în 11 meciuri.

Confira as novidades do mercado da bola do Corinthianshttps://t.co/7RwuLSwUML#GazetaTimao

— Gazeta Esportiva (@gazetaesportiva) March 11, 2022