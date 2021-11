VIDEO | LeBron James şi-a umplut de sânge un adversar! Meci cu scandal în NBA

Victima lui LeBron, Isaiah Stewart, a fost şi el eliminat după ce a alergat pe tot terenul pentru a-l pune la punct pe James. Unul dintre arbitri a fost victimă colaterală: a ajuns la pământ după ce a încercat să îl oprească pe răzbunătorul Stewart.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI

— SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021