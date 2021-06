EURO 2020 | VIDEO | Lumină și culoare la ceremonia de deschidere! Andrea Bocelli, prestație divină

La un an de la amânare, Campionatul European debutează la Roma cu meciul Turcia – Italia.

Înainte de partida de debut, a avut loc și festivitatea de deschidere a competiției ce s-a lăsat așteptată un an întreg. Momentul inaugurării turneului fina a fost un adevărat spectacol de lumini, sunete și culoare.

Toate cele 24 de reprezentative calificate la turneul final amânat pentru 2021 au fost simbolizate de câte un balon uriaș, în culorile steagului național.

La ceremonia de deschidere de pe ”Olimpico” din Roma au fost prezenți Francesco Totti și Alessandro Nesta.

Momentul culminant l-a avut în centru pe celebrul tenor, Andrea Bocelli, cel care a interpretat faimoasa compoziție ”Nessun Dorma”, fiind acompaniat și de fanii din tribune. Prestația sa a fost una cu adevărat divină și emoționantă.

Solistul a ținut să imortalizeze și el momentul înălțător pe care l-a avut.

De asemenea, a venit și rândul imnului oficial al turneului final ”We are the people”, interpretat pe măsură de Martin Garrix, Bono și The Edge, moment ce a prefațat intrarea pe teren a celor două formații.