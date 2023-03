VIDEO | Lupte de stradă înainte de Napoli – Eintracht Frankfurt! Fanii echipei germane au făcut ravagii

În această seară, de la ora 22:00, au loc ultimele două meciuri din returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, gazdele plecând cu prima șansă.

Real Madrid – Liverpool ar fi trebuit să fie cel mai interesant meci, dar după ce echipa spaniolă s-a impus în tur cu 5-2 puțină lume mai crede într-o întoarcere a rezultatului.

În celălalt meci se întâlnesc Napoli și Eintracht Frankfurt. Liderul din Serie A s-a impus în Germania cu 2-0 și se gândește, deja, la tragerea la sorți care va avea loc vineri.

Totși, fanii echipei din Frankfurt speră la un reviriment al echipei lor, dovadă în acest sens fiind numărul mare de suporteri care au făcut deplasarea în Italia. Și nu doar că s-au dus în orașul de la poalelel Vezuviului, dar au și făcut ravagii pe străzaile din Napoli.

Shocking scenes in Napoli. For all the beauty of German fan culture, this is absolutely shameful from Eintracht Frankfurt fans. No motive can justify it.pic.twitter.com/PpMtpZeYD1

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) March 15, 2023