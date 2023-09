VIDEO | Mare surpriză la CM masculin de baschet: naționala Statelor Unite a fost eliminată în semifinale

Naționala masculină de baschet a Statelor Unite, campioana olimpică, a fost eliminată în semifinalele CM de Germania.

Este pentru a doua oară la rând când cea mai titrată echipă din istoria recentă ratează meciul pentru aurul mondial, după 111-113 cu Germania. În urmă cu 4 ani, echipa Statelor Unite câștiga medalia de bronz, rezultat considerat cel mai rușinos din istorie.

GERMANY STUN USA TO GO TO THE WORLD CUP FINAL.#FIBAWC pic.twitter.com/fvzcMtCyAa

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023