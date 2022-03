VIDEO | Marius Șumudică, dorit într-un campionat din străinătate: „Las acest videoclip în locul unui răspuns”

Marius Șumudică este liber de contract, 7 februarie, când s-a despărțit de Yeni Malatyaspor. Tehnicianul român a pregătit-o pe Yeni Malatyaspor aproape patru luni, iar în cele 16 meciuri bilanțul a fost de trei victorii, trei egaluri și zece înfrângeri.

Șumudică a dezvăluit, într-un mesaj pe contul de Twitter, că a fost întrebat despre o posibilă revenire în campionatul Arabiei Saudite. În sezonul 2018-2019, antrenorul român a pregătit echipa Al Shabab, care s-a clasat pe locul cinci în campionat.

„Un jurnalist saudit m-a sunat în această dimineață, să mă întrebe dacă m-aș întoarce în țară pentru a lucra acolo. O să las doar acest videoclip în locul unui răspuns. Și un scurt mesaj pentru fanii lui Al Shabab care îmi scriu pe Twitter: într-o zi, mă voi întoarce acasă”, se arată pe contul lui Șumudică de Twitter.

A Saudi journalist called me this morning to ask if I’d come back to the country to work there. I’ll just leave this video here instead of an answer…

PS: And a short message to Al Shabab’s fans who are writing me on Twitter: one day, I’ll be back home…#الشباب pic.twitter.com/6PPGvXJuFL

— Marius Sumudica (@CoachSumudica) March 20, 2022