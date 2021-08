VIDEO | Marius Șumudică refuză despărțirea de CFR Cluj: „Trebuie să fiu nebun ca să plec”

Ratarea calificării în grupele Europa League a dus la demiterea staff-ului tehnic de la CFR Cluj în frunte cu Marius Şumudică şi a preşedintelui Marian Copilu, dar tehnicianul nici nu vrea să audă de o eventuale despărțire de echipa ardeleană.

„Cum să plec? Pentru ce să plec? Niciodată. Am un mentor, Mircea Lucescu. Mircea Lucescu mi-a zis că în viaţa mea să nu-mi dau demisia. Dacă am 15 meciuri jucate și am 9 victorii, trei egaluri și trei înfrângeri doar în Europa cu echipe m ai puternice ca mine, de ce să plec?! Când am numai victorii în Liga 1 şi sunt în Conference League, cum să plec? Trebuie să fiu nebun ca să plec„, a spus Șumudică, la conferința de presă.

CFR Cluj a pierdut, joi seară, returul play-off-ului Ligii Europa, scor 1-2, pe teren propriu, cu Steaua Roşie Belgrad. În prima manşă, scorul a fost 4-0, astfel că sârbii s-au impus cu 6-1 la general şi vor juca în grupele Ligii Europa. CFR Cluj va evolua în grupele Conference League. Marius Şumudică şi Marian Copilu au fost demişi, iar Dan Petrescu ar putea reveni la echipa ardeleană.