VIDEO | Marketa Vondrousova s-a calificat în ultimul act la Wimbledon! Cehoaica va juca a doua finală de Mare Șlem

Jucătoarea cehă de tenis Marketa Vondrousova este prima finalistă a ediției din acest an a turneului de la Wimbledon.

Sportiva aflată pe locul 42 WTA s-a impius fără emoții, cu un dublu 6-3, în fața ucrainencei Elina Svitolina (76 WTA), beneficiară a unui wild card.

Marketa Vondrousova is a #Wimbledon finalist 👏

The 24-year-old defeats Elina Svitolina 6-3, 6-3 to reach her second Grand Slam final pic.twitter.com/zcGBtItA0L

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023