VIDEO | Meci antologic în sferturile UK Championship! Mark Williams l-a învins pe Ding Junhui în jocul 8 cu 101-94

Jucătorul galez de snooker Mark Williams și cel chinez Ding Junhui au rescris istoria acestui sport, în sferturile UK Championship.

Într-un joc de snooker sunt disponibile pe masă maximum 147 de puncte, dacă după fiecare bilă roșie se trimite în buzunar cea neagră. În schimb, scorul dintre Williams și Ding a fost 101-94.

Scorul era, la un moment dat, 62-41 pentru Williams, moment în care cei doi jucători au început să apeleze la lovituri de siguranță.

The most points 🅴🆅🅴🆁 scored in a single frame of snooker!

Mark Williams wins the eighth frame of his match against Ding Junhui 101 points to 94… an 𝙚𝙭𝙩𝙧𝙖𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙖𝙧𝙮 195 points between them.#UKChampionship | @wst pic.twitter.com/mZcuwzm3Xf

— Eurosport (@eurosport) December 1, 2023