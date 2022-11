VIDEO | Meci de cinci stele la Turneul Campionilor! Andrey Rublev l-a învins pe Daniil Medevedev în 2 ore și 34 de minute

Jucătorul rus de tenis Andrey Rublev (7 ATP) l-a învins cu 6-7 (7), 6-3, 7-6 (7) pe compatriotul lui Daniil Medvedev (5 ATP).

A fost primul meci din Grupa Roșie a ediției din acest an a Turneului Campionilor, care este organizată la Torino. Partida a durat 2 ore și 34 de minute, iar în primul set Rublev a condus cu 4-1 și 5-2, dar și-a cedat serviciul la 5-3.

Andrey a ratat și o minge de set, pe serviciul adversarului, la 6-5, astfel că s-a ajuns în tie-break. Și această fază a fost controlată de Rublev, care s-a desprins la 6-2, dar a ratat alte cinci mingi de set. Astfel, de la 7-6 pentru el s-a făcut 9-7 pentru Medvedev.

Setul secund a fost mai puțin tensionat. Rublev a realizat break la 1-1, iar la 5-3 a convertit în punct a treia minge de set, pe serviciul lui Medvedev.

Decisivul a fost cel mai echilibrat set, deoarece niciunul dintre jucători nu a riscat nimic. A existat o singură minge de break, pierdută de Rublev la 1-0. Primele cinci puncte din tie-break s-au câștigat cu propriul serviciu, iar Rublev a fost primul care a forțat, conducând cu 4-2 și 6-3.

Ocupantul locului 7 în clasamentul mondial a ratat nu mai puțin de 3 mingi de meci la rând, dintre care una pe propriul serviciu, încă una la 7-6, fructificând-o abia pe a cincea.

Andrey the Giant 🗣

Rublev bests buddy Medvedev in a thriller 6-7(7) 6-3 7-6(7) to claim his 50th win of the season@AndreyRublev97 | #NittoATPFinals pic.twitter.com/OUAiy5oILj

— ATP Tour (@atptour) November 14, 2022