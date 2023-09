VIDEO | Meciul Ajax – Feyenoord a fost suspendat în minutul 55! Fanii echipei gazdă au umplut gazonul de torțe

Partida dintre Ajax și Feyenoord, care a contat pentru etapa a 6-a a campiontului Olandei, a fost suspendată în minutul 55.

Fanii echipei din Amsterdam nu se dezmint! După ce în sezonul trecut au dat foc unei peluze a stadionului din Rotterdam, și-au făcut de cap și la meciul de pe teren propriu cu eteran rivală Feyenoord.

Ajax fans trying to get the game stopped as they’re 3-0 down to Feyenoord today.

pic.twitter.com/Y3OU3EjayZ

— Football Away Days (@AwayDays_) September 24, 2023