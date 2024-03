VIDEO | Meciul Victoria Azarenka – Yulia Putintseva de la Miami Open a fost oprit după 3 game-uri! Motivul ciudat invocat de arbitru

Problemele ivite la ediția din acest an a turneului de tenis de la Miami îi fac pe organizatori să-și dorească să vină mai repede zilele finalelor.

Ploile care au căzut aproape non stop timp de două zile au dat peste cap programul meciurilor. Ulterior, Casper Ruud s-a plâns de lipsa elementelor esențiale (prosoape și apă rece pentru jucători), dar a fost ironizat de directorul competiției.

Iar, azi, meciul dintre belarusa Victoria Azarenka și kazaha Yulia Putintseva, din sferturi, a fost oprit din cauza unei pene de curent.

Hawkeye down 🪫

Play has been delayed in the match between Azarenka and Putintseva due to a Hawkeye power outage. #MiamiOpen pic.twitter.com/4HBMSRk4sz

— Tennis Channel (@TennisChannel) March 26, 2024