VIDEO | Mesajul lui Dan Petrescu pentru fotbaliștii de la CFR Cluj care au intrat în ulltimele șase luni de contract

Dan Petrescu se teme că ar putea rămâne fără jucătorii Cristian Bălgrădean (33 de ani), Mike Cestor (29 de ani), Mateo Susic (31 de ani) și Billel Omrani (28 de ani).

Cei patru au intrat în ultimele șase luni de contract. Antrenorul le-a transmis la conferința de presă că își dorește ca aceștia să evoluze și în sezonul următorul ca formația fin Gruia.

„Omrani și cu Ștefan au pierdut pregătirea. Amândoi au fost cu COVID, deci au lipsit motivat. Nu ce s-a speculat prin presă, că Omrani n-a mai vrut să vină. Ei sunt în urmă cu pregătirea, lucrează în fiecare zi în plus. Sper ca până la meciul cu Botoșani să fie la 100%.

Normal, Omrani intră în planurile mele. Doar să nu vină vreo ofertă… știți că mai are șase luni de contract. Noi sperăm în continuare să semneze. S-a speculat că m-am certat cu el sau că nu am nevoie de el. Am nevoie de Omrani, și el are nevoie de CFR. Campionatele cele mai bune din cariera lui au fost cu Dan Petrescu antrenor. Rezultatele cele mai bune ale CFR-ului au fost cu Omrani pe teren. Este golgheterul all-time în Europa, mi-l doresc în continuare. Dar când este în ultimele șase luni, poate să decidă ce vrea

În cazul ăsta mai sunt câțiva jucători: Cestor, Susic, Bălgrădean. Conducerea vorbește cu toți, sunt aproape rezolvate. Eu îmi doresc toți acești jucători, dar mai sunt banii, comisioane, tot felul de probleme. Dar acești jucători au avut rezultate bune cu mine. Vedem până pe 15 februarie ce va fi”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB.

CFR Cluj o va întlni pe FCSB, la 23 ianuarie, de la ora 20.00, în deplasare, în etapa a 22-a a Ligii 1. Echipa ardeleană este prima în clasament, cu 57 de puncte, în timp ce FCSB, locul 2, are 47 de puncte.