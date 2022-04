Video | Mesajul lui Ianis Hagi din sala de forță: ”Încă am ambele picioare!”

Ianis Hagi (23 de ani) se recuperează după accidentarea gravă suferită la începutul anului, în meciul dintre Rangers și Stirling, scor 4-0.

Mijlocașul român a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, iar perioada de recuperare este de circa șase luni. Ianis Hagi a făcut câteva jonglerii cu mingea și a transmis că „Încă am ambele picioare”, aluzie la faptul că lovește bine mingea și cu stângul, și cu dreptul.

It has been a while…

PS i’m still two-footed pic.twitter.com/NK1uuogX0i

— Ianis Hagi (@IanisHagi10) April 4, 2022