VIDEO | Mesajul lui Toni Petrea, înaintea meciului cu FC Argeș: „Trebuie să ne trezim, dacă vrem să mai sperăm la locul 1”

Antrenorul echipei FCBS, Anton Petrea, a susținut, o conferinţă de presă, miercuri, în care a prefațat partida cu FC Argeş, din etapa a 29-a din Liga 1.

Tehnicianul roș-albaștrilor s-a arătat deranjat că se vehiculează că ar urma să fie înlocuit. El a menţionat că are contract până la finalul sezonului.

“Va fi o deplasare complicată. Un meci greu, ţinând cont şi de starea terenului de acolo. Noi trebuie să ne revenim, pentru că am avut un joc mai puţin bun, cu un rezultatul nefavorabil etapa trecută. Am discutat cu echipa ceea ce nu a mers şi sperăm ca la jocul de mâine seară lucrurile să stea altfel. Sper că vom reuşi să câştigăm. Vom avea o partidă foarte grea. Din punctul meu de vedere, doar ultimul joc m-a nemulţumit. Trebuie să ne trezim, dacă vrem să mai sperăm la locul 1.

Trebuie să schimbăm atitudinea şi să considerăm că avem un meci foarte greu şi să-l tratăm ca atare. Trebuie să intrăm hotărâţi să câştigăm. S-au pierdut ceva puncte, şansele noatre s-au redus, vom vedea dacă mai reuşi să micşorăm distanţa. Eu mă gândesc doar la ce am de făcut, cu nu am discutat cu nimeni în privinţa viitorului meu. Am contract până la finalul sezonului, nu ştiu dacă voi rămâne sau nu, nu ştiu de ce se discută asta după un singur meci pierdut”, a declarat Petrea.

FCSB va evolua, joi, în deplasare, cu FC Argeş, de la ora 21.00, în etapa a 29-a, penultima a sezonului regulat din Liga 1.