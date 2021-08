VIDEO | Messi, debut în Ligue 1! Noul star al lui PSG, idol şi pentru adversari

Argentinianul a intrat în teren în minutul 66 al partidei, la scorul de 2-0 pentru PSG. Intrarea lui Messi în locul prietenului Neymar s-a produs în aplauzele întregului stadion. Chiar şi fanii gazdelor l-au aplaudat pe noul star de la PSG.

Messi a intrat în teren în acelaşi moment cu Ander Herrera, iar mijlocaşul lui PSG a avut o reacţie genială la final. „Niciodată nu am fost atât de aplaudat când am fost trimis în teren” – a declarat coechipierul lui Messi.

La final, adversarii de la Reims l-au salutat pe rând pe Leo Messi. Portarul Predrag Rajkovic l-a adus pe teren pe fiul său şi l-a rugat pe Messi să îl ţină în braţe pentru o fotografie. La ieşirea de pe teren, Messi le-a semnat un banner şi fanilor celor de la Reims.

#LionelMessi made his PSG debut yesterday against Reims. The match ended 2 – 0 in PSG's favor, Mbappe scored both goals. After the game, Reims goalkeeper Predrag Rajkovic asked Leo to have a photo with his child after their Ligue 1 clash.#Messi pic.twitter.com/xmYZYi11Mo

