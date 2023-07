VIDEO | Michal Kwiatkowski a câştigat etapa a 13-a din Turul Franţei! Avansul la general dintre primii 2 s-a redus la 9 secunde

Ciclistul polonez Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) a câştigat, în solitar, etapa a 13-a a Turului Franţei, desfăşurată chiar de Ziua Naţională a Franţei.

A fost una dintre puținele etape în care cicliștii au avtu de parcurs o continuă ascensiune, cu pante mai mici sau mai mari, de 137,8 km, între Chatillon-sur-Chalaronne şi Col du Grand Combier.

