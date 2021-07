VIDEO | Mihaela Buzărnescu, campioană la Budapesta în proba de dublu! Jocurile Olimpice, următoarea destinație

Mihaela Buzărnescu merge la Tokyo cu un moral ridicat, asta după ce a reușit să își adjudece al treilea titlu WTA al carierei. Echipa româno-maghiară s-a impus în minimum de seturi în fața perechii Aliona Bolsova/Tamara Korpatsch (Spania/Germania), scor 6-4, 6-4. Buzănescu și Stollar vor fi recompensate de forul mondial cu câte un cec în valoare de 5.150 de dolari, dar și cu 280 de puncte în clasamentul de dublu.

Buzărnescu a cucerit astfel al treilea titlu al carierei și primul după trei ani în circuitul WTA. Românca a mai triumfat la San Jose 2018, la simplu (6-1, 6-0 în finala cu Maria Sakkari), și la Strasbourg 2018, în proba de dublu, împreună cu Raluca Olaru (7-5, 7-5 în ultimul act cu Nadyia Kichenok/Anastasia Rodionova).

Pentru Mihaela a fost ultima repetiție înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo, competiție care va avea loc în perioada 23 iulie – 8 august. Buzărnescu va fi singura reprezentantă a României în proba de simplu a turneului de tenis olimpic, în timp ce Monica Niculescu și Raluca Olaru vor face echipă la dublu.

A great way to end the week before getting ready to go and compete in the Olympics, as @MikiBuzarnescu and her partner Fanny Stollar get the doubles title in Budapest! pic.twitter.com/a5RTnGuzwy

