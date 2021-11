VIDEO | Mihai Iosif a identificat principala problemă a Rapidului: „Acest lucru afectează jucătorii și staff-ul!”

Antrenorul giuleștenilor a susținut conferința de presă premergătoare duelului cu Chindia Târgoviște, programat mâine, de la ora 20.30, în runda cu numărul 16 din Liga 1!

Mihai Iosif a tras primele concluzii la finalul turului de campionat, după ce Rapid a terminat pe locul 5 în ierarhie. Tehnicianul în vârstă de 47 de ani a analizat în detaliu toate deciziile luate în prima parte a stagiunii și a mărturisit că este mulțumit de felul în care s-au prezentat giulteștenii în acest an.

Cu toate acestea însă, Iosif a ținut să își exprime supărarea din cauza faptului că echipa sa nu are o bază de pregătire proprie, iar acest lucru îi afectează atât pe jucători, cât și pe cei din staff.

„Astea sunt condițiile, pur și simplu nu avem o bază de pregătire. Cei din conducere au făcut ce au putut să ne asigure, pe cât posibil, cele mai bune condiții. Dar lipsa unei baze de pregătire afectează foarte, foarte mult atât staff-ul, cât și jucătorii.

De un an de zile sunt pe banca Rapidului, cu o mică întrerupere în primăvară, în Liga 2. Am îmbătrânit într-un an cât pentru zece. Am cunoscut agonie, extaz. Am făcut o analiză, împreună cu colegii. Am făcut lucruri foarte bune și lucruri proaste.

Încercăm să îmbunătățim lucrurile slabe. Per total, cred că am realizat destul de multe în acest an, atât în plan sportiv, cât și economic. Momentul crucial a fost promovarea… dacă nu reușeam, cred că Rapidul avea de suferit pe termen foarte lung”, a spus Iosif.