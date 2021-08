VIDEO | Mihai Iosif, absolut savuros: „Am cucerit Moldova, ce n-au reuşit turcii”. Săgeți către arbitraj

Rapid este pe locul secund în Liga 1, după victoria obținută la Botoșani, scor 2-0, unde a strâns 16 puncte din 18 posibile în Liga 1.

Este doar la două lungimi distanță de liderul fără greșeală, campioana CFR Cluj. Totuși, giuleștenii se pot bucura pentru faptul că sunt singura formație din campionatul românesc care nu a încasat niciun gol până acum.

La finalul partidei, Mihai Iosif a avut doar cuvinte mari la adresa jucătorilor săi, dar a contestat și arbitrajul. Etapa viitoare, Rapid va juca cu CSU Craiova pe Arena Națională, iar Iosif dorește o nouă victorie care să-i facă fericiți pe fani.

”Sunt fericit, toţi suntem. Am avut atâţia oameni după noi. Nu am comentat niciodată arbitrii, sunt nişte lucruri care mă depăşesc. Stau de luni, zi de zi, la antrenament să-mi spună să stau jos. Asta e societatea noastră. Eu nu stau cu capul plecat, nu voi merge în genunchi, voi privi cu pieptul în faţă. Băieţii deja m-au „nenorocit”, merită toată laudele. Le-aş da tot ce am mai bun.

„A devenit ceva normal, le mulţumesc din tot sufletul fanilor. S-a creat o emulaţie cum nu ştiu dacă a mai fost vreodată la acest club. Suntem originali. Noi suntem Rapid, asta trebuie să ştie toată lumea. Am cucerit Moldova, ce n-au reuşit turcii. Săptămâna viitoare cucerim Bucureştiul”, a declarat Mihai Iosif, pentru FC Rapid 1923.