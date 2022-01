VIDEO | Mircea Lucescu, implicat în primul mare transfer al anului în Europa! Fotbalistul a ajuns în Premier League

Clubul din Premier League a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Suma de transfer a fost de 23,5 milioane de euro. Jucătorul ucrainean a semnat un contract cu gruparea antrenată de Rafa Benitez până în vara anului 2026.

✍️ | We have signed Ukraine defender Vitaliy Mykolenko from @DynamoKyiv for an undisclosed fee on a deal until summer 2026.

Astfel, apărătorul lateral de 22 de ani a devenit al treilea cel scump fotbalist vândut de Dinamo Kiev, după Andriy Yarmolenko, transferat la Dortmund pe 25 de milioane în 2017, și Andriy Shevchenko, cumpărat de Milan cu 24 de milioane de euro, în 1999.

”Întotdeauna am visat să joc în Premier League. Anglia este ţara unde s-a născut fotbalul şi cred că modul cum se desfăşoară aici meciurile se va potrivi cu maniera mea de joc”, au fost primele cuvinte ale Mykolenko din postura de jucător al lui Everton.

🗣 | "I believe here at Everton, with the Club’s traditions and ambitions, I will grow as a person and as a player."

Watch Vitaliy's first interview now! 🎥

— Everton (@Everton) January 1, 2022