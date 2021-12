VIDEO | Mircea Rednic, de partea fanilor după cele mai recente incidente: „Se mai întâmplă. Ei au ținut clubul în viață”

Dinamo va susține ultimul meci din acest an luni, 20 decembrie, de la ora 20:30, în compania celor de la Farul Constanța.

Formația din Ștefan cel Mare speră să spele rușinea din runda precendentă, cu CS Mioveni, atunci când a condus până în minutul 90, dar a pierdut meciul, după ce a primit două goluri în minutele de prelungiri.

Nemulțumiți de prestația echipei favorite, suporterii dinamoviști au recurs la câteva gesturi extreme. L-au dezbrăcat pe Deian Sorescu și i-au aruncat tricoul pe jos, iar la întoarcerea spre București, au oprit autocarul ”câinilor” pentru a le cere explicații jucătorilor.

În conferința de presă premergătoare duelului din Ștefan cel Mare, Mircea Rednic a vorbit despre disputele dintre fani și fotbaliști, precizând că înțelege frustrarea suporterilor pentru momentul greu prin care trece clubul.

”Nici nu am văzut pe moment (n.r. când fanii i-au luat tricoul lui Sorescu). Eram prea nervos ca să mai văd ceva. Am văzut imaginile. Se mai întâmplă. Voi vă legați doar de incidentul ăsta. Dar nu uitați că suporterii au ținut clubul în viață. Și DDB, și PCH și Peluza Sud. Nu fac diferențe. Au participat în momentele grele, au strâns peste 2,5 milioane de euro. Sunt și ei la limită, având în vedere ce se întâmplă aici.

Noi am fost opriți în mijlocul câmpului, pe autostradă. Le-am zis că oprim la prima benzinărie și vorbesc eu cu ei. Am coborât, dar au vrut să discute cu jucătorii. Între timp, am anunțat organele de ordine, care au venit acolo. Deci am luat decizia cea mai bună. Au vorbit 10-15 minute cu jucătorii. Nu au fost incidente, nu au fost înjurături”, a declarat Mircea Rednic, în conferința de presă.