VIDEO | Mirko Ivanovski, motivat înaintea debutului la Dinamo: ,,Am venit să dau 100%”

Mirko Ivanovski este noul atacant al celor de la Dinamo, după ce a semnat din postura de jucător liber de contract

După ce a semnat un angajament cu gruparea din Ştefan cel Mare, Mirko Ivanovski a oferit şi prima reacţie care s-a îndreptat şi către suporterii echipei.

Noul fotbalist al lui Dario Bonetti se declară foarte fericit de faptul că face parte din lotul italianului acum. Acesta spune că a venit în Ştefan cel Mare foarte motivat.

,,Bună ziua! Pe teren nu greșeam, dar în română… . Nu am uitat să vorbesc după 7-8 ani. Sunt foarte fericit că am semnat cu Dinamo, una dintre cele mai bune echipe din România și Europa și unii dintre cei mai buni fani. Am venit să dau 100% și să ajut echipa.”, a declarat Mirko Ivanovski, în cadrul unei conferinţe de presă.